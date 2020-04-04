Регистрация компаний

Юрисдикция Цена регистрации
Алжир от 5 990 EUR
Ботсвана от 7 990 EUR
Сейшельские острова
Оффшор
от 490 EUR
Габон от 4 990 EUR
ЮАР
Оффшор
от 1 990 EUR
Кения от 8 990 EUR
Маврикий
Оффшор
от 3 290 EUR
Судан от 3 890 EUR
Либерия
Оффшор
от 1 290 EUR
Бангладеш от 3 890 EUR
Бахрейн от 7 990 EUR
Гонконг
Оффшор TOP 2021
от 1 590 EUR
Индия от 3 890 EUR
Индонезия от 8 990 EUR
Китай от 4 890 EUR
Малайзия от 6 390 EUR
Макао от 6 190 EUR
ОАЭ
Оффшор TOP 2021
от 4 900 EUR
Сингапур
Оффшор
от 4 990 EUR
Лабуан
Оффшор
от 2 890 EUR
Тунис от 2 990 EUR
Тайланд от 2 390 EUR
Япония от 4 790 EUR
Россия от 890 EUR
Армения от 990 EUR
Азербайджан от 1 090 EUR
Беларусь от 990 EUR
Казахстан от 1 290 EUR
Киргизия от 1 990 EUR
Узбекистан от 1 490 EUR
Албания от 3 390 EUR
Кипр
Оффшор
от 1 490 EUR
Шотландия
Оффшор
от 690 EUR
Великобритания LLP
Оффшор
от 690 EUR
Великобритания LTD
TOP 2021
от 690 EUR
Гибралтар
Оффшор
от 2 990 EUR
Мальта
Оффшор
от 3 790 EUR
Австрия от 4 900 EUR
Андорра от 4 990 EUR
Бельгия от 2 990 EUR
Болгария от 1 090 EUR
Венгрия от 1 690 EUR
Германия от 3 990 EUR
Гернси
Оффшор
от 2 090 EUR
Греция от 2 900 EUR
Грузия
TOP 2021
от 990 EUR
Дания - ApS от 2 900 EUR
Дания - K/S от 2 900 EUR
Джерси от 3 090 EUR
Ирландия от 1 390 EUR
Исландия от 2 990 EUR
Испания от 3 890 EUR
Италия от 5 900 EUR
Латвия от 990 EUR
Литва
TOP 2021
от 1 090 EUR
Лихтенштейн от 5 900 EUR
Люксембург от 4 890 EUR
Мадейра от 1 790 EUR
Северная Македония от 3 190 EUR
Молдова от 1 900 EUR
Монако от 5 090 EUR
Нидерланды от 2 890 EUR
Норвегия от 3 890 EUR
Остров Мэн от 2 290 EUR
Польша
TOP 2021
от 990 EUR
Португалия от 3 190 EUR
Румыния от 1 990 EUR
Сан-Марино от 4 690 EUR
Сербия от 1 490 EUR
Словакия от 1 390 EUR
Словения от 1 990 EUR
Турция от 2 890 EUR
Украина от 990 EUR
Финляндия
TOP 2021
от 990 EUR
Франция от 4 490 EUR
Хорватия от 2 090 EUR
Черногория от 1 990 EUR
Чехия от 1 690 EUR
Швейцария от 6 490 EUR
Швеция от 2 800 EUR
Эстония
TOP 2021
от 490 EUR
Белиз
Оффшор
от 590 EUR
Британские Виргинские острова (BVI)
Оффшор
от 1 090 EUR
Панама
Оффшор
от 990 EUR
Ангилья
Оффшор
от 1 090 EUR
Антигуа и Барбуда
Оффшор
от 1 990 EUR
Аруба
Оффшор
от 1 200 EUR
Бермуды от 5 990 EUR
Канада
Оффшор
от 1 390 EUR
Багамские Острова
Оффшор
от 1 390 EUR
Гренада от 5 990 EUR
Мексика от 9 900 EUR
Невис
Оффшор
от 990 EUR
Сент-Винсент и Гренадины
Оффшор
от 1 190 EUR
Сент-Люсия
Оффшор
от 1 690 EUR
Доминика
Оффшор TOP 2021
от 890 EUR
Каймановы Острова
Оффшор
от 3 900 EUR
Коста-Рика
Оффшор
от 2 990 EUR
Барбадос
Оффшор
от 5 990 EUR
Калифорния от 1 390 EUR
Невада от 2 190 EUR
Вайоминг от 1 390 EUR
Делавэр от 990 EUR
Флорида от 1 490 EUR
Австралия от 2 390 EUR
Новая Зеландия
Оффшор
от 4 900 EUR
Самоа
Оффшор
от 890 EUR
Маршалловы острова
Оффшор TOP 2021
от 790 EUR
Вануату
Оффшор
от 1 290 EUR
Остров Кука
Оффшор
от 1 490 EUR
Аргентина от 5 490 EUR
Бразилия от 4 890 EUR
Кюрасао
Оффшор
от 4 900 EUR
Уругвай
Оффшор
от 6 900 EUR
Перу от 14 990 EUR
Чили от 12 990 EUR
Эквадор от 7 990 EUR

Private Financial Services регистрирует и сопровождает бизнес с 1997 года. За более чем 20-летний период мы собрали международную команду профессионалов, накопили бесценный опыт и знания, которыми будем рады поделиться и который поможет воплотить Ваши самые смелые идеи и проекты в жизнь!

Мы рады предложить Вам возможность зарегистрировать компанию практически в любой стране мира,
быстро и профессионально.

Основные преимущества регистрации
компании за рубежом

Возможность получения дополнительных прибылей в стабильных экономических и политических условиях за счет снижения налоговых нагрузок

Возможность использования ресурсов мировых финансовых центров

Репутация и укрепление бренда

Возможность выхода на новые рынки

Возможность выгодного кредитования

Снижение и диверсификация рисков

Возможность использования дешевой рабочей силы

Минимизация бюрократических препонов

Сохранение и преумножение активов и капиталов

Возможность ведения деятельности, которая может быть запрещена в Вашей стране

Возможность получения вида на жительство, гражданства другого государства

Это лишь небольшая часть аспектов, из-за которых выгодно открывать бизнес в другой стране.

В какой стране открыть компанию?

В какой именно стране зарегистрировать компанию? На этот вопрос возможно ответить понимая Ваши цели и задачи, понимая законы и негласные правила юрисдикций.

Регистрация компаний

Это может быть Швейцария, которую часто называют финансовым мировым центром из-за сосредоточения в стране трети общемирового капитала. Швейцарская экономика остается одной из самых стабильных в мире, а налог на прибыль компаний составляет от 8,5%. При необходимости, сотрудники компании во время регистрации новой фирмы помогут открыть счет в швейцарском банке.
Это может быть Англия, в которой нет жестких требований к гражданству учредителей, отсутствует валютный контроль, денежные активы компаний надежно защищены законодательством, а налога на дивиденды можно избежать вполне законным способом.
Регистрация компании за 1 день, 0% налог на прибыль и при этом компания внутри Евросоюза? Это тоже возможно, в этом случае мы посоветуем осуществить регистрацию компании в Эстонии.
Желаете зарегистрировать компанию за пределами Европы? Можете выбрать Гонконг. Гонконг справедливо называется одним из ведущих мировых финансовых рынков. Налоги здесь отличаются минимальными ставками, а компания может стать звеном в Ваших поставках из Азии в СНГ или Европу.

ОАЭ будут интересны тем, кто хочет развернуть свою деятельность на Ближнем Востоке, либо тем, кто задумывается о получении налогового резидентства без налогов.
Юрисдикции Карибского бассейна подойдут тем, кто хочет получить дополнительное гражданство или сохранить свои активы в тихих гаванях.
Если же Вас не привлекают оффшорные юрисдикции, Вы можете развернуть свою деятельность в Канаде или США. В США перед каждым открывается множество возможностей по ведению предпринимательской деятельности. Экономика в этой стране во многом зависит от сферы частного бизнеса и его стабильного развития, основанного на надёжной законодательной базе и стойкости экономического сектора. Именно по этой причине не вызывает удивления тот факт, что открыть свою компанию в Америке желают предприниматели со всех уголков планеты.

Регистрация компании в Латинской Америке может быть интересна для торговых компаний или для тех бизнесменов, которые хотят занять привлекательные ниши на дынных рынках.

Регистрация компаний

Основные организационно-правовые формы

Общества с ограниченной ответственностью – Limited Liability Company

Акционерные общества — Joint-Stock Company

Партнерства — Partnerships

Фонды — Funds

Инвестиционные товарищества – Investment Partnerships

Представительства и филиалы – Subsidiary/Branch Office

Некоммерческие организации — Nonprofit Organization (NPO)

Как зарегистрировать компанию?

1. Выбрать подходящую под Ваши цели и задачи юрисдикцию;

2. Выбрать подходящую для Вас организационно-правовую форму;

3. Выбрать уникальное название;

4. Определиться с составом учредителей, акционеров, директоров;

5. Определиться с юридическим адресом для Вашей компании; В некоторых юрисдикциях также требуется местный представитель.

6. Подготовить все необходимые документы, формы, решения и заявления;

7. Подать документы в регистрирующий орган, налоговый и другие необходимые органы;

8. Оплатить государственные, нотариальные, гербовые сборы;

9. Получить пакет регистрационных документов. Если документы не на английском языке, и Вы также планируете операции за пределами юрисдикции регистрации, то перевести и легализовать документы;

10. Назначить бухгалтера;

11. Если Вы планируете осуществлять деятельность, которая требует разрешения, лицензии, то получить оную.

После выполнения всех данных пунктов, Вы можете открыть счет для Вашей компании.
Обращаясь в Private Financial Services, Вы экономите драгоценное время и средства, избегаете ошибок и лишних трат.
Также Вы избавляете себя от задачи по регулярному мониторингу местного законодательства на предмет изменений, ведь Private Financial Services оповестит Вас о самых важных изменениях, а в случае чего, подскажет решение.

Регистрация компаний

Срок регистрации

Во многом срок регистрации зависит от юрисдикции. Если выводить средний общемировой срок регистрации, то это порядка около 20 дней. Например, есть юрисдикции, где можно зарегистрировать компанию за 1-2 дня, в большей части юрисдикций – порядка 10-15 дней, а есть страны, где может потребоваться более 2-3 месяцев.

Регистрация компаний

Необходимые документы
для регистрации компании

заверенная и апостилированная копия паспорта (для некоторых юрисдикций необходимо предоставить 2 различных, удостоверяющих личность документа)

заверенная копия счета/квитанции за коммунальные услуги, которая может подтвердить Ваш адрес проживания

нотариально-заверенная и апостилированная доверенность (в случае если Вы планируете осуществить регистрацию компании дистанционно)

В некоторых случаях могут потребоваться также:

CV/Резюме

рекомендательное письмо из Вашего банка

выписка с личного расчетного счета

рекомендательное письмо от адвоката/бухгалтера или аудиторской фирмы

справка об отсутствии судимости

Это лишь небольшая часть аспектов, из-за которых выгодно открывать бизнес в другой стране. Как правило, Вас также попросят заполнить KYC (знай своего клиента) анкету, а в некоторых случаях попросят предоставить заявление о происхождении средств.

Если же одним из участников выступает юридическое лицо, то Вам в большинстве случаев потребуется перевести учредительные документы юридического лица на язык той юрисдикции, в которой регистрируется компания. Также обращаем Ваше внимание, что, как правило, перевод должен быть осуществлен присяжным переводчиком, нотариально заверен и апостилирован.
Также может потребоваться доверенность от директора компании, а в некоторых случаях и от акционеров.

Обращаясь в Private Financial Services, Вы получаете поддержку в подготовке всех необходимых документов и на всех этапах ведения бизнеса. Мы также поможем Вам открыть расчетный счет для Вашего нового юридического лица, а также лично для Вас.
Если Вам потребуется лицензия или разрешение, мы поможем его получить.
Необходима юридическая поддержка?
Мы ее окажем, основываясь на законах юрисдикции, в которой зарегистрирована компания.

Private Financial Services – Надёжное звено Вашего бизнеса!