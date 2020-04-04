Регистрация компаний

|Регион
|Icons
|Юрисдикция
|Цена регистрации
|africa
|Алжир
|от 5 990 EUR
|africa
|Ботсвана
|от 7 990 EUR
|africa
|offshore
|
Сейшельские острова
Оффшор
|от 490 EUR
|africa
|Габон
|от 4 990 EUR
|africa
|offshore
|
ЮАР
Оффшор
|от 1 990 EUR
|africa
|Кения
|от 8 990 EUR
|africa
|offshore
|
Маврикий
Оффшор
|от 3 290 EUR
|africa
|Судан
|от 3 890 EUR
|africa
|offshore
|
Либерия
Оффшор
|от 1 290 EUR
|asia
|Бангладеш
|от 3 890 EUR
|asia
|Бахрейн
|от 7 990 EUR
|asia
|offshore, top2021
|
Гонконг
Оффшор TOP 2021
|от 1 590 EUR
|asia
|Индия
|от 3 890 EUR
|asia
|Индонезия
|от 8 990 EUR
|asia
|Китай
|от 4 890 EUR
|asia
|Малайзия
|от 6 390 EUR
|asia
|Макао
|от 6 190 EUR
|asia
|offshore, top2021
|
ОАЭ
Оффшор TOP 2021
|от 4 900 EUR
|asia
|offshore
|
Сингапур
Оффшор
|от 4 990 EUR
|asia
|offshore
|
Лабуан
Оффшор
|от 2 890 EUR
|africa
|Тунис
|от 2 990 EUR
|asia
|Тайланд
|от 2 390 EUR
|asia
|Япония
|от 4 790 EUR
|cis
|Россия
|от 890 EUR
|cis
|Армения
|от 990 EUR
|cis
|Азербайджан
|от 1 090 EUR
|cis
|Беларусь
|от 990 EUR
|cis
|Казахстан
|от 1 290 EUR
|cis
|Киргизия
|от 1 990 EUR
|cis
|Узбекистан
|от 1 490 EUR
|europe
|Албания
|от 3 390 EUR
|europe
|offshore
|
Кипр
Оффшор
|от 1 490 EUR
|europe
|offshore
|
Шотландия
Оффшор
|от 690 EUR
|europe
|offshore
|
Великобритания LLP
Оффшор
|от 690 EUR
|europe
|top2021
|
Великобритания LTD
TOP 2021
|от 690 EUR
|europe
|offshore
|
Гибралтар
Оффшор
|от 2 990 EUR
|europe
|offshore
|
Мальта
Оффшор
|от 3 790 EUR
|europe
|Австрия
|от 4 900 EUR
|europe
|Андорра
|от 4 990 EUR
|europe
|Бельгия
|от 2 990 EUR
|europe
|Болгария
|от 1 090 EUR
|europe
|Венгрия
|от 1 690 EUR
|europe
|Германия
|от 3 990 EUR
|europe
|offshore
|
Гернси
Оффшор
|от 2 090 EUR
|europe
|Греция
|от 2 900 EUR
|europe
|top2021
|
Грузия
TOP 2021
|от 990 EUR
|europe
|Дания - ApS
|от 2 900 EUR
|europe
|Дания - K/S
|от 2 900 EUR
|europe
|Джерси
|от 3 090 EUR
|europe
|Ирландия
|от 1 390 EUR
|europe
|Исландия
|от 2 990 EUR
|europe
|Испания
|от 3 890 EUR
|europe
|Италия
|от 5 900 EUR
|europe
|Латвия
|от 990 EUR
|europe
|top2021
|
Литва
TOP 2021
|от 1 090 EUR
|europe
|Лихтенштейн
|от 5 900 EUR
|europe
|Люксембург
|от 4 890 EUR
|europe
|Мадейра
|от 1 790 EUR
|europe
|Северная Македония
|от 3 190 EUR
|europe
|Молдова
|от 1 900 EUR
|europe
|Монако
|от 5 090 EUR
|europe
|Нидерланды
|от 2 890 EUR
|europe
|Норвегия
|от 3 890 EUR
|europe
|Остров Мэн
|от 2 290 EUR
|europe
|top2021
|
Польша
TOP 2021
|от 990 EUR
|europe
|Португалия
|от 3 190 EUR
|europe
|Румыния
|от 1 990 EUR
|europe
|Сан-Марино
|от 4 690 EUR
|europe
|Сербия
|от 1 490 EUR
|europe
|Словакия
|от 1 390 EUR
|europe
|Словения
|от 1 990 EUR
|europe
|Турция
|от 2 890 EUR
|europe
|Украина
|от 990 EUR
|europe
|top2021
|
Финляндия
TOP 2021
|от 990 EUR
|europe
|Франция
|от 4 490 EUR
|europe
|Хорватия
|от 2 090 EUR
|europe
|Черногория
|от 1 990 EUR
|europe
|Чехия
|от 1 690 EUR
|europe
|Швейцария
|от 6 490 EUR
|europe
|Швеция
|от 2 800 EUR
|europe
|top2021
|
Эстония
TOP 2021
|от 490 EUR
|north_america
|offshore
|
Белиз
Оффшор
|от 590 EUR
|north_america
|offshore
|
Британские Виргинские острова (BVI)
Оффшор
|от 1 090 EUR
|north_america
|offshore
|
Панама
Оффшор
|от 990 EUR
|north_america
|offshore
|
Ангилья
Оффшор
|от 1 090 EUR
|north_america
|offshore
|
Антигуа и Барбуда
Оффшор
|от 1 990 EUR
|north_america
|offshore
|
Аруба
Оффшор
|от 1 200 EUR
|north_america
|Бермуды
|от 5 990 EUR
|north_america
|offshore
|
Канада
Оффшор
|от 1 390 EUR
|north_america
|offshore
|
Багамские Острова
Оффшор
|от 1 390 EUR
|north_america
|Гренада
|от 5 990 EUR
|north_america
|Мексика
|от 9 900 EUR
|north_america
|offshore
|
Невис
Оффшор
|от 990 EUR
|north_america
|offshore
|
Сент-Винсент и Гренадины
Оффшор
|от 1 190 EUR
|north_america
|offshore
|
Сент-Люсия
Оффшор
|от 1 690 EUR
|north_america
|offshore, top2021
|
Доминика
Оффшор TOP 2021
|от 890 EUR
|north_america
|offshore
|
Каймановы Острова
Оффшор
|от 3 900 EUR
|north_america
|offshore
|
Коста-Рика
Оффшор
|от 2 990 EUR
|north_america
|offshore
|
Барбадос
Оффшор
|от 5 990 EUR
|north_america
|Калифорния
|от 1 390 EUR
|north_america
|Невада
|от 2 190 EUR
|north_america
|Вайоминг
|от 1 390 EUR
|north_america
|Делавэр
|от 990 EUR
|north_america
|Флорида
|от 1 490 EUR
|oceania
|Австралия
|от 2 390 EUR
|oceania
|offshore
|
Новая Зеландия
Оффшор
|от 4 900 EUR
|oceania
|offshore
|
Самоа
Оффшор
|от 890 EUR
|oceania
|offshore, top2021
|
Маршалловы острова
Оффшор TOP 2021
|от 790 EUR
|oceania
|offshore
|
Вануату
Оффшор
|от 1 290 EUR
|oceania
|offshore
|
Остров Кука
Оффшор
|от 1 490 EUR
|south_america
|Аргентина
|от 5 490 EUR
|south_america
|Бразилия
|от 4 890 EUR
|south_america
|offshore
|
Кюрасао
Оффшор
|от 4 900 EUR
|south_america
|offshore
|
Уругвай
Оффшор
|от 6 900 EUR
|south_america
|Перу
|от 14 990 EUR
|south_america
|Чили
|от 12 990 EUR
|south_america
|Эквадор
|от 7 990 EUR
Private Financial Services регистрирует и сопровождает бизнес с 1997 года. За более чем 20-летний период мы собрали международную команду профессионалов, накопили бесценный опыт и знания, которыми будем рады поделиться и который поможет воплотить Ваши самые смелые идеи и проекты в жизнь!
Мы рады предложить Вам возможность зарегистрировать компанию практически в любой стране мира,
быстро и профессионально.
Основные преимущества регистрации
компании за рубежом
Возможность получения дополнительных прибылей в стабильных экономических и политических условиях за счет снижения налоговых нагрузок
Возможность использования ресурсов мировых финансовых центров
Репутация и укрепление бренда
Возможность выхода на новые рынки
Возможность выгодного кредитования
Снижение и диверсификация рисков
Возможность использования дешевой рабочей силы
Минимизация бюрократических препонов
Сохранение и преумножение активов и капиталов
Возможность ведения деятельности, которая может быть запрещена в Вашей стране
Возможность получения вида на жительство, гражданства другого государства
Это лишь небольшая часть аспектов, из-за которых выгодно открывать бизнес в другой стране.
В какой стране открыть компанию?
В какой именно стране зарегистрировать компанию? На этот вопрос возможно ответить понимая Ваши цели и задачи, понимая законы и негласные правила юрисдикций.
Это может быть Швейцария, которую часто называют финансовым мировым центром из-за сосредоточения в стране трети общемирового капитала. Швейцарская экономика остается одной из самых стабильных в мире, а налог на прибыль компаний составляет от 8,5%. При необходимости, сотрудники компании во время регистрации новой фирмы помогут открыть счет в швейцарском банке.
Это может быть Англия, в которой нет жестких требований к гражданству учредителей, отсутствует валютный контроль, денежные активы компаний надежно защищены законодательством, а налога на дивиденды можно избежать вполне законным способом.
Регистрация компании за 1 день, 0% налог на прибыль и при этом компания внутри Евросоюза? Это тоже возможно, в этом случае мы посоветуем осуществить регистрацию компании в Эстонии.
Желаете зарегистрировать компанию за пределами Европы? Можете выбрать Гонконг. Гонконг справедливо называется одним из ведущих мировых финансовых рынков. Налоги здесь отличаются минимальными ставками, а компания может стать звеном в Ваших поставках из Азии в СНГ или Европу.
ОАЭ будут интересны тем, кто хочет развернуть свою деятельность на Ближнем Востоке, либо тем, кто задумывается о получении налогового резидентства без налогов.
Юрисдикции Карибского бассейна подойдут тем, кто хочет получить дополнительное гражданство или сохранить свои активы в тихих гаванях.
Если же Вас не привлекают оффшорные юрисдикции, Вы можете развернуть свою деятельность в Канаде или США. В США перед каждым открывается множество возможностей по ведению предпринимательской деятельности. Экономика в этой стране во многом зависит от сферы частного бизнеса и его стабильного развития, основанного на надёжной законодательной базе и стойкости экономического сектора. Именно по этой причине не вызывает удивления тот факт, что открыть свою компанию в Америке желают предприниматели со всех уголков планеты.
Регистрация компании в Латинской Америке может быть интересна для торговых компаний или для тех бизнесменов, которые хотят занять привлекательные ниши на дынных рынках.
Основные организационно-правовые формы
Общества с ограниченной ответственностью – Limited Liability Company
Акционерные общества — Joint-Stock Company
Партнерства — Partnerships
Фонды — Funds
Инвестиционные товарищества – Investment Partnerships
Представительства и филиалы – Subsidiary/Branch Office
Некоммерческие организации — Nonprofit Organization (NPO)
Как зарегистрировать компанию?
1. Выбрать подходящую под Ваши цели и задачи юрисдикцию;
2. Выбрать подходящую для Вас организационно-правовую форму;
3. Выбрать уникальное название;
4. Определиться с составом учредителей, акционеров, директоров;
5. Определиться с юридическим адресом для Вашей компании; В некоторых юрисдикциях также требуется местный представитель.
6. Подготовить все необходимые документы, формы, решения и заявления;
7. Подать документы в регистрирующий орган, налоговый и другие необходимые органы;
8. Оплатить государственные, нотариальные, гербовые сборы;
9. Получить пакет регистрационных документов. Если документы не на английском языке, и Вы также планируете операции за пределами юрисдикции регистрации, то перевести и легализовать документы;
10. Назначить бухгалтера;
11. Если Вы планируете осуществлять деятельность, которая требует разрешения, лицензии, то получить оную.
После выполнения всех данных пунктов, Вы можете открыть счет для Вашей компании.
Обращаясь в Private Financial Services, Вы экономите драгоценное время и средства, избегаете ошибок и лишних трат.
Также Вы избавляете себя от задачи по регулярному мониторингу местного законодательства на предмет изменений, ведь Private Financial Services оповестит Вас о самых важных изменениях, а в случае чего, подскажет решение.
Срок регистрации
Во многом срок регистрации зависит от юрисдикции. Если выводить средний общемировой срок регистрации, то это порядка около 20 дней. Например, есть юрисдикции, где можно зарегистрировать компанию за 1-2 дня, в большей части юрисдикций – порядка 10-15 дней, а есть страны, где может потребоваться более 2-3 месяцев.
Необходимые документы
для регистрации компании
заверенная и апостилированная копия паспорта (для некоторых юрисдикций необходимо предоставить 2 различных, удостоверяющих личность документа)
заверенная копия счета/квитанции за коммунальные услуги, которая может подтвердить Ваш адрес проживания
нотариально-заверенная и апостилированная доверенность (в случае если Вы планируете осуществить регистрацию компании дистанционно)
В некоторых случаях могут потребоваться также:
CV/Резюме
рекомендательное письмо из Вашего банка
выписка с личного расчетного счета
рекомендательное письмо от адвоката/бухгалтера или аудиторской фирмы
справка об отсутствии судимости
Это лишь небольшая часть аспектов, из-за которых выгодно открывать бизнес в другой стране. Как правило, Вас также попросят заполнить KYC (знай своего клиента) анкету, а в некоторых случаях попросят предоставить заявление о происхождении средств.
Если же одним из участников выступает юридическое лицо, то Вам в большинстве случаев потребуется перевести учредительные документы юридического лица на язык той юрисдикции, в которой регистрируется компания. Также обращаем Ваше внимание, что, как правило, перевод должен быть осуществлен присяжным переводчиком, нотариально заверен и апостилирован.
Также может потребоваться доверенность от директора компании, а в некоторых случаях и от акционеров.
Обращаясь в Private Financial Services, Вы получаете поддержку в подготовке всех необходимых документов и на всех этапах ведения бизнеса. Мы также поможем Вам открыть расчетный счет для Вашего нового юридического лица, а также лично для Вас.
Если Вам потребуется лицензия или разрешение, мы поможем его получить.
Необходима юридическая поддержка?
Мы ее окажем, основываясь на законах юрисдикции, в которой зарегистрирована компания.
Private Financial Services – Надёжное звено Вашего бизнеса!