Регистрация компаний

ОАЭ будут интересны тем, кто хочет развернуть свою деятельность на Ближнем Востоке, либо тем, кто задумывается о получении налогового резидентства без налогов.

Юрисдикции Карибского бассейна подойдут тем, кто хочет получить дополнительное гражданство или сохранить свои активы в тихих гаванях.

Если же Вас не привлекают оффшорные юрисдикции, Вы можете развернуть свою деятельность в Канаде или США. В США перед каждым открывается множество возможностей по ведению предпринимательской деятельности. Экономика в этой стране во многом зависит от сферы частного бизнеса и его стабильного развития, основанного на надёжной законодательной базе и стойкости экономического сектора. Именно по этой причине не вызывает удивления тот факт, что открыть свою компанию в Америке желают предприниматели со всех уголков планеты.

Регистрация компании в Латинской Америке может быть интересна для торговых компаний или для тех бизнесменов, которые хотят занять привлекательные ниши на дынных рынках.