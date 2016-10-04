PRIVATE FINANCIAL SERVICES
Лучшие Предложения по Регистрации Компаний
Крипто-лицензии
• Регистрация компании
• Получение лицензий
• Юридический адрес на 1 год
Estonia
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Услуга контактного лица
Cyprus
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
Hong Kong
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
Poland
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
Marshall
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
Игорная лицензия
• Регистрация компании
• Получение лицензии
• Оплата пошлины
Belize
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
Hungary
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
BVI
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
UAE
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
Costa Rica
• Регистрация компании
• Юридический адрес на 1 год
• Печать
НАШИ УСЛУГИ
Открытие компаний в оффшорах
Наша фирма предоставляет услуги по открытию любых компаний в оффшорах. У нас имеется большой ряд вариантов, которые мы можем подобрать под вашу деятельность и нишу.
Регистрация Европейских Компаний
Мы можем Вам зарегистрировать компанию в любой нужной Вам стране или регионе. У нас имеются партнеры с которыми мы работаем практически во всех странах Европы.
Открытие банковских счетов
Открытие счетов для юридических и физических лиц в зарубежных банках с хорошей репутацией. Обратитесь к нашим специалистам за более подробной информацией. Являемся партнером 27 банков по всему миру.
ВНЖ, Финансовый, Бизнес и Юридический Консалтинг
Предоставление спектра услуг в аудиторской, юридической, консалтинговой и иных видах деятельности. Мы будем рады поделиться своим опытом и предложить различные варианты для Вас.
Помощь в получении лицензий
Оказание помощи в получении лицензий для брокерских фирм, платёжных систем, онлайн казино, Форекс и другие лицензии.
Персональные Решения
Инвестирование, управление активами и капиталом, фидуциарные услуги, недвижимость и строительство, IPO. Имея штат опытных юристов и специалистов в данных вопросах предоставим персональное решение.
Преимущества работы с нами
В своей деятельности мы исповедуем комплексный и индивидуальный подход к каждому клиенту с учётом всех его пожеланий, запросов и потребностей. Именно благодаря этому мы можем гарантировать позитивный результат с оперативным реагированием на все поступающие запросы. Мы работаем в оффшоре и оншоре, действуем на основании любых исходных данных, ведём сопровождение бизнеса в условиях зарубежного законодательства, формируя прочную основу для улучшения вашего благосостояния. Исключите все риски и возможные проблемы, избавьтесь от организационных и иных нюансов – доверьте всё это нам. Наше сотрудничество – ваша уверенность и стабильность.
Экономия финансов и времени
Минимизация рисков
Поиск путей улучшения рентабельности
Привлечение узкопрофильных специалистов для решения любых вопросов
Абсолютная конфиденциальность
С нами работают
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ОФШОРЫ И РАБОТА С НИМИ
Ведение успешного бизнеса с территориальным ограничением в пределах города или одной страны далеко не всегда целесообразно и финансово выгодно. Во многом связано это с нестабильностью внутреннего рынка, активным развитием отношений на международных рынках и всеобщей глобализацией.
УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
Ведение успешного бизнеса с территориальным ограничением в пределах города или одной страны далеко не всегда целесообразно и финансово выгодно. Во многом связано это с нестабильностью внутреннего рынка, активным развитием отношений на международных рынках и всеобщей глобализацией. Такая ситуация требует максимально обширного расширения сферы влияния с оптимизацией расходных статей и одновременной минимизацией всех возможных рисков. Да и о конфиденциальности забывать не стоит. Всё это предоставляют оффшорные зоны – отдельные страны или территории с лояльной законодательной базой в отношении бизнесменов-нерезидентов.
АКТУАЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ
В первую очередь речь идёт о престиже. Именно с этим связана столь высокая популярность оффшорных зон. Нередки ситуации, когда с компанией, имеющей регистрацию в Гонконге или на Сейшельских островах, иностранные инвесторы сотрудничают более охотно, нежели с фирмой, зарегистрированной в нашей стране. Стоит помнить и о том, что удачно подобранный офшор позволяет не только минимизировать налоговые отчисления, но и стать активным участником зарубежной банковской системы, что даёт возможность с меньшими усилиями и затратами сохранить свои накопления, а то и вовсе их приумножить.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Оффшоры привлекают к себе повышенное внимание. Регистрация в них особой сложности не имеет, но требует определённого времени и познаний, что могут предложить далеко не все бизнесмены. Важно не только грамотно выбрать оффшорную зону, но и учесть её законодательные нормы со всеми нюансами и особенностями. Можно попробовать сделать всё это самостоятельно, а можно доверить работу сотрудникам компании «Private Financial Services», сосредоточившись при этом на своей основной деятельности, что, несомненно, положительным образом скажется на её финансовой составляющей.
Кому подходят офшоры и их преимущества
Для тех, кто видит офшоры неотъемлемым элементом для достижения своего успеха, такой подход предлагает ряд неоспоримых преимуществ.
КОМУ ПОДХОДЯТ
Оффшоры актуальны для всех видов деятельности, при этом некоторые из них не могут обойтись без дополнительного лицензирования, что обуславливает потребность их размещения в юрисдикциях тех компаний, которые имеют связь с:
- Операциями по импорту/экспорту;
- Торговлей на международном рынке;
- Банковскими операциями;
- Авиабизнесом;
- IT;
- Крюингом и т.д.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Для тех, кто видит офшоры неотъемлемым элементом для достижения своего успеха, такой подход предлагает ряд неоспоримых преимуществ:
- Минимизация отвлечённости от своей деятельности;
- Получение оффшора «под ключ» с консультированием по всем актуальным вопросам и постоянным сопровождением от сотрудников «Private Financial Services»;
- Гарантия полного исключения ошибок;
- Экономия временных затрат;
- Полная конфиденциальность;
- Обширный перечень услуг сопутствующего характера и многое иное.