|Licence group
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|Юрисдикция
|Цена регистрации
|crypto
|Криптолицензия в Эстонии
|от 5 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия на Мальте
|от 25 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Гибралтаре
|от 60 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Австрии
|от 50 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Великобритании
|от 15 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Грузии
|от 6 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Ирландии
|от 30 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Канаде
|от 20 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия на Кипре
|от 30 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Литве
|от 8 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Польше
|от 5 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Хорватии
|от 20 000 EUR
|crypto
|Криптолицензия в Швейцарии
|от 60 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия на Мальте
|от 20 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия на Кюрасао
|от 12 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия в Эстонии
|от 25 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия на Острове Мэн
|от 50 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия в Панаме
|от 10 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия в Гибралтаре
|от 60 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия в Коста Рике
|от 8 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия в Канаваке
|от 20 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия на Антильских Островах
|от 12 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия на Антигуа и Барбуда
|от 14 000 EUR
|gambling
|Игорная лицензия в Великобритании
|по запросу
|gambling
|Игорная лицензия на Олдерни
|по запросу
|gambling
|Игорная лицензия на Джерси
|по запросу
|forex
|Форекс лицензия на Кипре
|от 55 000 EUR
|forex
|Форекс лицензия на Маврикий
|от 20 000 EUR
|forex
|Форекс лицензия в Латвии
|от 80 000 EUR
|forex
|Форекс лицензия в Белизе
|от 20 000 EUR
|forex
|Форекс лицензия на Вануату
|от 25 000 EUR
|forex
|Форекс без лицензии
|от 8 000 EUR
|payment_institutions
|EMI лицензия в Великобритании
|от 30 000 EUR
|payment_institutions
|EMI лицензия в Литве
|от 25 000 EUR
|payment_institutions
|EMI лицензия в Эстонии
|от 25 000 EUR
|payment_institutions
|EMI лицензия на Кипре
|от 40 000 EUR
|payment_institutions
|EMI лицензия в Чехии
|от 35 000 EUR
|payment_institutions
|EMI лицензия на Мальте
|от 30 000 EUR
|payment_institutions
|PI лицензия в Великобритании
|от 30 000 EUR
|payment_institutions
|PSP лицензия на Маврикий
|от 30 000 EUR
|payment_institutions
|PSP лицензия на Белизе
|от 25 000 EUR
|payment_institutions
|Платежная лицензия в Сингапуре
|от 35 000 EUR
|payment_institutions
|MSO лицензия в Гонконге
|от 25 000 EUR
Private Financial Services регистрирует, сопровождает бизнес и помогает в получении различных лицензий с 1997 года. За более чем 20-летний период мы собрали международную команду профессионалов, накопили бесценный опыт и знания, которыми будем рады поделиться и который поможет воплотить Ваши самые смелые идеи и проекты в жизнь! Лицензирование пройдет быстро и успешно.
Мы будем рады помочь получить лицензию для Вашей компании или лицензировать Ваш проект быстро и профессионально.
Какие лицензии мы помогаем получить?
Лицензии для платежных учреждений, финтех проектов
Лицензии для криптовалютных, ICO, блокчейн проектов
Лицензии для букмекерских контор и игорного бизнеса
Лицензии для форекс-брокеров
Лицензии обменных пунктов
Лицензии для страховых компаний, страховых брокеров
Лицензии для кредитно-финансовых организаций
Лицензии для туристических агентств
Лицензии для логистических компаний, грузоперевозчиков
Лицензии для энергетических и топливных компаний
Лицензии для фармакологических компаний
и многие другие
В каких странах мы помогаем получить лицензии?
Страны ЕС и Европейской Экономической Зоны
Антигуа и Барбуда
Белиз
Вануату
Великобритания
Гонконг
Канаваке
Кюрасао
Коста-Рика
Лабуан
Маврикий
Новая Зеландия
Объединенные Арабские Эмираты
Панама
Сейшельские острова
Сингапур
Основные преимущества получения
лицензии за рубежом
Возможность получения дополнительных прибылей в стабильных экономических и политических условиях за счет снижения налоговых нагрузок
Возможность ведения деятельности, которая может быть запрещена в Вашей стране
Возможность выхода на новые рынки
Возможность выгодного кредитования
Возможность использования ресурсов мировых финансовых центров
Репутация и укрепление бренда
Минимизация бюрократических препонов
Это лишь небольшая часть аспектов, из-за которых выгодно открывать бизнес в другой стране.
Изучение рынка
После того или до того, как Вы определились с лицензией и юрисдикцией, вполне вероятно Вам захочется произвести анализ рынка и конкурентов. В Private Financial Services есть отдельная команда аналитиков, которая составит для Вас подробный отчет по интересующим Вас показателям и критериям. Данная услуга предоставляется по «бутиковому принципу», это означает, что, потратив несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов/евро, вы не получите очередной массовый анализ или отчет, который возможно уже устарел и которым пользуются Ваши конкуренты. Вы получите эксклюзивный анализ с самыми последними и актуальными вводными и данными
Как получить лицензию?
Шаг 1
Выявление «подводных камней, анализ»
После того, как Вы определились с юрисдикцией и типом лицензии необходимо понять, насколько Ваш проект или Ваша задумка вписывается в правовое поле и осуществима ли. На данном этапе мы произведем анализ Вашего проекта, идеи, команды, бизнес-модели. Укажем на слабые стороны, риски и посоветуем пути решения.
Если же Вам покажется процесс слишком сложным или финансово-затратным, мы посоветуем Вам альтернативные юрисдикции с более лояльными требованиями и условиями.
Шаг 2
Взаимодействие с надзорным органом, регулятором
(опциональная возможность, по Вашему желанию)
В случае если Вы захотите получить ответы на какие-либо вопросы от надзорного органа, регулятора относительно Вашей идеи, потенциального проекта, до начала лицензирования, мы также можем это осуществить. Мы находимся в постоянном контакте с регуляторами и получаем ответы на вопросы в достаточно короткие сроки.
Шаг 3
Определение ОПФ, регистрация компании
Мы зарегистрируем для Вас компанию согласно требуемой ОПФ, с требуемым капиталом, уставом, структурой — в зависимости от требуемой лицензии.
Шаг 4
Выполнение местных требований
В разных юрисдикциях и для разных лицензий часто существуют определенные требования по местному присутствию. Это может быть местный банковский счет, реальный офис, местный секретарь, местный член совета директоров или же любой другой сотрудник. Мы предоставляем подобные услуги и помогаем нашим клиентам подбирать самые рациональные решения.
Шаг 5
Подготовка документов и заявки на лицензию
Мы вдоль и поперек изучаем Ваш проект, собираем и готовим все необходимые документы, политики, внутренние процедуры, даем советы по поводу бизнес-плана. Мы находимся с Вами в постоянном взаимодействии. После чего мы направляем правильно-оформленную заявку регулятору. Наши юристы отвечают на все возникшие у регулятора вопросы, после чего Вашей компании выдается лицензия и Вы можете начинать работу.
Шаг 6
Поддержка действующего бизнеса
Получив лицензию и начав работу, у Вас определенно появится множество вопросов. Мы поможем Вам и будем Вас сопровождать пока Вам будет это необходимо.
Шаг 7
Аудиты, отчетность и другие вопросы
В зависимости от лицензии, это может быть через квартал, а может быть через год, у Вас наступит время предоставления/прохождения аудита и подачи отчетности. Мы также оказываем помощь и в этих вопросах, если в этом имеется потребность.
Срок получения
лицензии
Больше всего времени занимает этап подготовки со стороны Клиента, сбора информации и документов, выполнения определенных требований. Вне зависимости от лицензии и юрисдикции, в среднем, данный срок равняется двум месяцам.
Параллельно, как правило, идет процесс регистрации компании и выполнения местных требований, после чего начинается подготовка документов к лицензированию. Вне зависимости от лицензии и юрисдикции, в среднем, данный срок равняется 1,5-2 месяцам.
Срок получения лицензии напрямую зависит от юрисдикции и лицензии. Где-то можно получить лицензию за месяц. На сложные лицензии может уходить до полутора-двух лет. В среднем данный срок составляет 5-6 месяцев.
Необходимые документы для получения лицензии
Данный список отличается в зависимости от юрисдикции и лицензии, ниже представлен список документов, который скорее всего
Вам понадобится при получении абсолютно любой лицензии, вне зависимости от страны.
Также может быть запрошен любой другой документ на усмотрение регулятора
заверенная и апостилированная копия паспорта (для некоторых юрисдикций необходимо предоставить 2 различных, удостоверяющих личность документа)
заверенная копия счета/квитанции за коммунальные услуги, которая может подтвердить Ваш адрес проживания
официальный документ, подтверждающий Ваше место проживания
нотариально-заверенная и апостилированная доверенность
CV/Резюме
рекомендательное письмо из Вашего банка
выписка с личного расчетного счета
рекомендательное письмо от адвоката/бухгалтера или аудиторской фирмы
справка об отсутствии судимости
документ, подтверждающий у Вас наличие профильного, высшего образования
документ, подтверждающие Вашего благосостояние
документ, подтверждающие происхождение Ваших средств
Стоимость получения
лицензии
Стоимость построения структуры и получения лицензии напрямую зависит от типа лицензии и юрисдикции. На какие-то лицензии стоимость начинается от 5000-7000 Евро, средняя стоимость порядка 25 000 – 30 000 Евро, некоторые лицензии могут стоить до полумиллиона.
Обращаем Ваше внимание, что основной расход у Вас будет связан не с лицензированием и построением структуры, а с выполнением местных требований по присутствию и внесенному уставному капиталу. В большинстве случаев уставной капитал лицензированной компании составляет от 10 000 Евро, в среднем 75 000 Евро, а в некоторых случаях он может составлять и миллион евро.
Обращаясь в Private Financial Services, Вы получаете квалифицированную поддержку от лидера рынка лицензирования. Мы проведем Вас за руку от начала и до успешного получения лицензии/запуска проекта, оберегая Вас от лишних трат и хлопот.
Private Financial Services – Надёжное звено Вашего бизнеса!