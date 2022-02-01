Регистрация компании в ОАЭ — СЭЗ (FREE ZONE)
СЭЗ в Эмиратах очень много. У каждой СЭЗ имеются свои преимущества и недостатки. При выборе оптимальной локации для регистрации компании во фризоне целесообразно учитывать определенные факторы.
Выбор фризоны определяет приоритетная лицензия. Каждая Free Zone ориентирована на собственный перечень деловой активности. Так например некоторые фризоны подходят исключительно для ИТ-проектов, а некоторые исключительно для маркетинговой деятельности. Наши специалисты помогут Вам подобрать наиболее подходящую экономическую зону.
У каждой отдельной СЭЗ имеются свои процедуры регистрации и есть свои требования к документам.
Издержки на инкорпорацию, дальнейшее продление лицензии, аренду, напрямую зависят от расположения и внутренних подходов к ценообразованию каждой фризоны. СЭЗ, которые удалены от Дубая и столичного Абу-Даби, обеспечивают более лояльную ценовую политику.
Фризоны находятся в разных регионах Эмират и имеют свои инфраструктурные и логистические преимущества и недостатки. В зависимости от вида деятельности Вам может подходить одна фризона, и не подходить другая.
У всех местных банков имеется свой риск-рейтинг фризон. По нему определяется надежность фирм. Это влияет на сложность и процедуру при открытии банковских счетов.
Особое внимание выбранной СЭЗ уделяют внутренние контрагенты. Если компания нацелена работать на местном рынке, то целесообразно рассматривать премиальные фризоны либо открыть локальную фирму.
Private Financial Services регистрирует фризон компании в ОАЭ в следующих СЭЗ:
Данный список актуален на начало 2023 года.
Ajman Free Zone Authority — Свободная Экономическая Зона Аджман
Dubai Design District — Дизайнерский район Дубая
Dubai Internet City — Дубай Интернет Сити
Dubai South Free Zone
Dubai World Trade Center — Всемирный торговый центр Дубай
Jebel Ali Free Zone Authority — Свободная Экономическая Зона Джебел Али
Ras Al Khaimah Economic Zone — Свободная экономическая зона Рас-эль-Хайма
Sharajah International Airport Free Zone — cвободная экономическая зона «Международный аэропорт в Шардже»
Umm Al Quwain Free Trade Zone — Свободная зона Умм-Аль-Кувейн
Плюсы и минусы создания компании в ОАЭ — Freezone
В отличии от офшорной компании фризон компания в ОАЭ может осуществлять деятельность как внутри страны, так и в международном масштабе;
Фризон компания в ОАЭ может работать с компаниями из других СЭЗ либо местными фирмами при условии оказания услуг в пространстве собственного офиса. Это может быть бизнес-консалтинг, онлайн-маркетинг, IT-разработка, сервис брендирования и другие сегменты деловой активности которые предоставляются в онлайне.
Фризон компания в ОАЭ, в отличии от офшорной может арендовать офисные помещения, нанимать персонал и оформлять сотрудникам резидентские визы.
Фризон компания в ОАЭ может получить сертификат, регламентирующий статус налогового резидента.
Однако компания во фризоне ограничена в ряде возможностей и имеет определенные недостатки. Фирма не имеет права:
Арендовать офисное пространство за пределами фризон регистрации. Разрешено функционирование офиса только внутри зарегистрированной Free Zone.
Оказывать услуги в районе местонахождения клиента за пределами СЭЗ. К примеру, сервис доставки, монтаж оборудования или ремонт помещения, если объект за пределами фризоны.
Заниматься торговой деятельностью и распространять товарную продукцию за пределами Free Zone регистрации. Торговля разрешена только внутри СЭЗ. Допускается вариант работы в пространстве всего эмирата. Однако это должно делаться через местную фирму, имеющую статус дистрибьютора.
Для каких видов бизнеса подойдет фризон компания в ОАЭ?
Данный список актуален на начало 2023 года.
Фризон компания в ОАЭ для торговой деятельности. Можно осуществлять международную торговлю. Разрешен экспорт и реэкспорт, а также продажи на эмиратском рынке, но через статусных дистрибьюторов;
Фризон компания в ОАЭ для сферы услуг. Возможность оказания услуг международным контрагентам, включая пространство СЭЗ в которой зарегистрирована фирма, а также местный рынок, при условии, что услуги предоставляются из офиса;
Фризон компания в ОАЭ для организации производства. Можно использовать плюсы ввоза сырья в беспошлинном формате, хранения в пространстве Free Zone, а также экспорта товарной продукции за пределы Эмиратов;
Фризон компания в ОАЭ для оптимизации международного бизнеса. Имеется возможность минимизации налогов. Достигается за счет отсутствия налоговых выплат в рамках осуществления международной деятельности;
СЭЗ компания может оформлять собственность. На компанию в Free Zone может регистрироваться недвижимость и активы, включая зарубежные;
Фризон компания в ОАЭ позволяет получить статус налогового резидента и легитимно получить ВНЖ. Касается не только акционеров и руководства, но и персонала и их семей.
Наши услуги в ОАЭ, СЭЗ с 2008 года
Предварительный анализ. Проанализируем подойдет ли Ваш бизнес и проект под специфику местного рынка и законодательства. Подберем СЭЗ для ведения бизнеса и реализации корпоративной стратегии;
Глобальное налоговое планирование. Персональные решения по повышению эффективности оптимизации налоговых выплат;
Регистрация структуры. Мы гарантируем оперативность ввиду большого опыта сотрудничества с профильными органами в различных свободных экономических зонах;
Создание экономического присутствия. Подтверждение факта ведения деятельности в локации регистрации фризон компании, наличия управляющего центра и налоговой принадлежности операций к Эмиратам. В случае необходимости Private Financial Services поможет Вам с поиском физического офиса;
Поддержка с открытием расчетных счетов в ОАЭ, так и за пределами ОАЭ.
Помощь в переводе и легализации документов;
Помощь в получении необходимых разрешений, виз, налогового резидентства;
Также сопровождаем во всех госструктурах и оказываем поддержку по всем другим вопросам в ОАЭ.
Международная компания «Private Financial Services» занимается консалтингом с 1998 года и оказывает полный комплекс услуг, связанных с регистрацией и сопровождением юридических лиц на территории Объединенных Арабских Эмиратов с 2008 года.
Помимо регистрации фризон компаний в ОАЭ, мы также с радостью поможем в вопросах регистрации локальных компаний в ОАЭ, и офшорных компаний ОАЭ.
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