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Компания в Свободной Экономической Зоне (или фризон компания) имеет гораздо больше преимуществ для иностранцев нежели офшорная или локальная компания. Любую фризону условно можно сравнить с городским районом. Только в Дубае функционирует более 10 СЭЗ.